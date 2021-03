Fue en el mismo lugar donde se independizó de sus padres. "Ahí viví con dos personas. Estaba como loca por salir de casa porque a los 22 me fui a vivir a Ecuador y a Irlanda y ya cuando ya sales de casa ya no vuelves. Es un paso sin retorno. Así que con mi primer sueldo de periodista, con 600 euros, me fui. Aquí hay un chino donde me hacía las uñas hasta hace poco. Ahora que no tengo tiempo ya ni me cuido", le iba relatando la presidenta de la Comunidad de Madrid a la presentadora.