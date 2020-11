'Código secreto 3' (24/11/2020) La Casa Fuerte, íntegro en HD

Lo más duro cuando apareció la palabra 'Cárcel'. Albert se sinceraba entonces sobre una de las épocas más duras de su vida, en la que reconoce que se 'perdió'. "Cometí muchos errores cuando era joven. No entré a la cárcel. La sociedad siempre te pone una etiqueta. Cuando era estudiante me dijeron que no era suficientemente bueno; luego tuve problemas en la cárcel y un tribunal dijo que no era suficientemente malo y por eso me salvé. Estuve muy cerca, cometí muchos errores. Estuve arrepentido mucho tiempo. Me juntaba con personas que no me hacían bien. Olvidé quién era", ha confesado.