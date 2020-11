'Código secreto 1' (10/11/2020) La Casa Fuerte, íntegro en HD

Un poco de bajón”, aseguraba Asraf nada más que Lara Álvarez ha retirado el pañuelo del espejo y es que según ha aclarado el modelo, no le resulta fácil hablar de sus sentimientos: “Yo tengo un problema cuando hablo de mis cosas malos o de cosas que me han pasado siempre me pongo a llorar”. Él ha asegurado que iba a intentar no llorar, pero le ha pedido a sus compañeros y a su novia Isa Pantoja, que le dejaran solo con la presentadora para poderse dejar llevar.