Gala 8 (29/11/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

La concursante tenía la opción de salir del reality para ir a Cantora pero decidió llamar finalmente y acabó entre lágrimas. La conversación no fue para nada lo que la concursante esperaba y acabó rompiendo en llanto. No por lo hablado con Isabel Pantoja, sino porque su madre directamente no quiso hablar con ella. Primero la llamó al móvil pero le salía apagado. Algo que no le extrañó porque decía que es algo que la tonadillera suele hacer cuando existe alguna polémica. Pero después consiguió contactar con Cantora y quien le atendió le dijo que Isabel Pantoja estaba durmiendo. Un rato después volvía a intentarlo de nuevo y, una vez más, su madre no se ponía al teléfono.