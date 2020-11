El mensaje de apoyo de Anabel Pantoja a su prima Isa: "Cuando salgas entenderás todo"

Isa Pantoja se vino abajo después de que su madre no le cogiera el teléfono

Isa Pantoja vivió una de sus noches más duras en 'La casa fuerte'. Muy preocupada por el conflicto familiar por el que atraviesa el clan Pantoja, la concursante quiso llamar por teléfono a su madre para saber como estaba ésta. Sin embargo, la tonadillera no se puso al teléfono. Primero, la hermana de Kiko Rivera intentó contactar con su madre a través del teléfono móvil, pero estaba apagado. Más tarde habló con Cantora dos veces, pero la intérprete de 'Marinero de luces' no quiso hablar con ella.

"Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla pero no puedo", confesó la exsuperviviente rompiendo a llorar.

"Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes. Que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella. Yo no la iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Ella si no lo hizo sabe que es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que no se la escuche", le explicó la novia de Asraf a Jorge Javier.

"Para mí a lo mejor he tomado una decisión egoísta total. Sé que estoy en un concurso. Pero para estas cosas no me merece la pena. Ahora mismo, no tengo ganas de estar aquí, me quiero ir a mi casa con mi familia", añadió.

Isa y Asraf VS Marta Peñate

Por si fuera poco, Isa y Asraf también protagonizaron un tenso enfrentamiento con Marta Peñate. El marroquí y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acabaron enzarzados en una monumental discusión tras una fiesta. Aunque en ese momento Pantoja no quiso intervenir, sí lo hizo cuando el el asunto volvió a ponerse sobre la mesa durante el directo.

"El otro día me miraste con una cara que me daba hasta miedo. Qué quieres que te diga. No te hagas el santo porque no lo eres", sentenciaba la canaria. Isa le pidió, que parase, pero Marta estalló de nuevo: "Igual estás acostumbrada a que te miren así, a mí no. Si tiene traumas que vaya al psicólogo, pero si me ha mirado mal a mí no voy a mentir".

Finalmente la pareja se venía abajo y amagaba con abandonar el concurso.

El mensaje de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja que veía la gala desde su casa, no dudo en mandar un mensaje de apoyo para su prima. "Qué rabia me da verte así, ahora que todo el mundo está conociendo a la verdadera Isa Pantoja. Por favor, deja de estar pensando y defendiendo, sigue tu concurso y recuerda por qué y por quién entraste. Cuando salgas entenderás todo. Todos te apoyamos y te queremos. Te quiero prima", escribió en las stories de su perfil de Instragram.

En Twitter, la sobrina de la cantante publicó un mensaje similar: