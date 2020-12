Anuar no reconoce a su hermano, Asraf: "Defenderé lo que pueda"

En la primera parte de 'La casa fuerte 2' emitida en mitele PLUS, Anuar se sinceraba: "Vengo a defender lo que pueda. Ese que estamos viendo los últimos días, y me atrevería a decir que casi el último año, no es mi hermano. Quieras o no le ha venido la fama de golpe, muchas críticas, cosas buenas y malas, y como todas las relaciones al principio es lo bonito y luego la cosa te va consumiendo, pero es cierto que está pasando por muy mala época. En mi vida le he visto así por nada. Me preocupa".