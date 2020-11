El frío comentario de Asraf a Isa después de la llamada de Kiko Rivera: "Cómo está la cosa que la mejor de la familia eres tú"

Isa Pantoja recibió la llamada de su hermano Kiko Rivera en su cumpleaños y éste le informó de todo lo que estaba sucediendo en Cantora. La complicada situación familiar que Isa había dejado atrás no se había solucionado en sus primeros días en 'La casa fuerte 2'.

En esta ocasión Isa le contaba a Asraf el contenido de la llamada de Kiko y Asraf intentó tranquilizarla diciendo que las cosas estarían mejor de lo que pensaba: "Tu madre estará mejor. Irene es muy apaciguadora. Todo pasará, tarde o temprano. Son madre e hijo, seguro que se perdonan y todo el rollo. Tú no tienes que meterte, ni meter cizaña ni nada", le dijo.

Eso sí, sus palabras terminaron con un "cómo está la cosa que eres la mejor de la familia" . Unas palabras que en el plató de 'La casa fuerte: Código secreto' eran muy comentadas en la primera parte emitidza en mitele PLUS.

Anuar, el hermano de Asraf, le defendió y justificó su actitud explicando que a Asraf le gustaría haber entrado al reality sin movidas fuera: "Me da pena Isa por lo que tiene que estar viviendo. En un principio no nos llevábamos bien pero me da pena que tenga que vivir un concurso. Y esa es la parte que a mi hermano le fastidia. Mi hermano ha entrado con Isa que es su pareja y la ve agobiada, a él lo que le gustaría es que se olvide de todo fuera y que viva su concurso".