Sonia Monroy y JD se reconcilian tras un enfrentamiento con Rebeca: “A mi chico no le llames nene”

El chico no estaba por la labor, y Sonia estalló: “¿Entonces porque te molesta que te diga yo ‘mi niño?”. JD se defendió alegando que ella es su novia y a Rebeca no la conoce, por lo que no le importa cómo le llame. La situación acabó con cada uno en un lado y Mahi no dudó en hacer de celestina para que la pareja se reconciliase.