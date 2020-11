A Asraf le entra un arrebato en directo e Isa frena su estallido: "Ya has hablado, ahora déjales a ellos"

Cuando Asraf lograba retomar su discurso, proseguía: "Yo no soy falso porque no he nominado. Sonia no sé qué tiene en contra de los Pantoja porque estás todo el día nombrando o rompiendo carteles de Cantora. No tienes ni educación porque te he hablado y ni has contestado. Lo de Tony pues que el rollo de traer cosas de fuera y viene de realitys, chico, la gente pasa el tiempo y puedes cambiar. Falso tú que fuiste el primero en irte y montabas corrillo con Ángel y Makoke"