En la primera parte de 'La casa fuerte: código secreto' emitida en mitele PLUS ha sido Dani, el amigo 'con derecho a roce' de Marta, el que ha contado qué es lo que presuntamente había pasado.

"Yo creo que se habla del tema de Dubai pero no se ha dicho claramente qué pasó. Yo tengo una grabación , unas conversaciones en las que sale Marta hablando con el empresario , que se las iba a llevar a Dubai. Y Samira lo que no le comunicó a Marta sobre ese viaje es que ese iba con una intención sexual a la espalda", reveló.

"Yo tengo esas conversaciones. Es normal que Marta entre a la casa con esa inquina y estalle aunque las formas no sean las correctas. No era un viaje para ver las torres de Dubai", explicaba justificando por qué Marta no soporta a Samira y están muy lejos de ser amigos.