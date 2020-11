Iván González le propina un gran 'zasca' a Mayka sobre su infidelidad a Pablo en 'La isla de las tentaciones 2'

Mayka acudía al plató de 'La casa fuerte: código secreto' como pareja de Tony Spina . En la primera parte del programa emitida en mitele PLUS, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' comentaba que no se cree la pareja de Tom y Sandra.

"Por parte de ella puede que sí sea verdad pero por parte de Tom no. Yo opino que no le creo por cómo es él y actúa. Quiere televisión y punto ", argumentaba.

Pero entonces Iván González le daba un 'zasca' que dejaba sin palabras a Mayka, ya que le recordaba un episodio de su vida que no le gusta nada. "Me pasa a mí lo mismo con tu relación. ¿Por qué no te crees a Tom? Hizo lo mismo que tú en 'La isla de las tentaciones", soltó.