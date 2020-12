Las razones por las que Asraf podría tener la entrada vetada en Cantora: sus 'perlas' sobre la familia Pantoja

¡Vota! ¿Perdonará Isabel Pantoja los ataques de Asraf?

El concursante critica sin piedad a su novia Isa P.

Asraf reconoce que está "lleno de rencor" hacia los Pantoja

Asraf se ha despojado en su paso por ‘La casa fuerte 2’ de todo el sufrimiento que, según él, lleva acumulado desde que entró a formar parte de la familia Pantoja. El novio de Isa P. ha confesado todos los desprecios que ha sufrido por parte de su suegra Isabel Pantoja y ha llegado a decir que son una “mierda” de familia. Esto, sumado a la cuestionada forma en la que Asraf trata a su chica, podría provocar su veto inmediato en Cantora ¿Tú qué crees? ¿Perdonará la tonadillera al míster o le hará pagar por cada una de sus palabras? ¡Vota!

¿Perdonará Isabel Pantoja los ataques de Asraf?

¿Qué cosas pueden haberle molestado a Isabel Pantoja de su yerno? Repasamos algunas de las polémicas que el concursante ha protagonizado con su chica dentro de ‘La casa fuerte 2’.

Los dardos de Asraf contra Isa P. y su familia

En las últimas semanas, el exconcursante de ‘GH VIP’ ha hablado sin tapujos del concepto que tiene de la familia de su novia. Las cosas entre Asraf e Isa P. no marchan bien dentro del reality y las críticas del marroquí está recibiendo ha provocado que se desahogue, para muchos de manera desmedida, con sus compañeras Cristini y Rebeca. Asraf reconoce que tiene dudas de casarse y culpa a su chica de todas sus “inseguridades”.

“Estoy cansado. Llevo mucho aguantado atrás, muchas faltas de respeto y muchas tonterías que, además, han sido públicas (…) Estoy harto. Yo me considero fascinante y no estoy valorado (…) Desde que le he pedido matrimonio tengo más dudas. Yo no puedo estar con una persona que no me defiende y más en público. La quiero y he sufrido muchísimo con esta familia. Es una mierda de familia”, decía llorando muy afectado.

El míster no se quedó ahí y, horas después volvió a la carga contra su chica, llegando a criticar de manera indirecta su papel como madre. “Hay cosas que no se pueden permitir. Es una tortura china (…) Mis inseguridades me las da ella (…) No la puedo entender porque tiene cosas difíciles de entender que no son normales en cualquier familia. Yo veo cosas que no me convencen y, si me caso, es para siempre; yo eso de casarse dos años, tener un hijo y dejarlo abandonado al pobre…”, dejaba caer en unas confesiones que no han pasado desapercibidas en el exterior. “No sé si la perdonaré”, aseguraba Asraf sobre su futuro con Isa Pantoja.

Las críticas de Asraf a su suegra Isabel Pantoja

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el modelo dedica duras palabras tanto a su chica como a la familia de esta. En ‘El espejo del alma’, Asraf rompió a llorar hablando de todos los desprecios que había vivido en Cantora y acusó a Isabel Pantoja de ser mala madre.

Según él, la cantante le había hecho sentir que no valía nada y, a día de hoy, confesaba que todavía estaba “lleno de rencor”: “Lo pasé mal porque Isa venía de estar con Omar que es muy conocido y la gente le quería mucho (...) Él era el bueno, yo no valía nada y siempre quedaba en mal lugar (…) Lo pasé muy mal”, decía sobre el buen feeling que Pantoja tenía con Omar.

Además, Asraf reiteró que la tonadillera no le dio su lugar cuando invitó a Omar Montes a su cumpleaños y criticó todas las veces que Pantoja no había defendido a su hija en televisión.