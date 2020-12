Tan solo unos días después de que Isabel Pantoja rechazara públicamente hablar con su hija Isa Pantoja y no la contestara ni al teléfono, sabemos quién fue la persona encargada de decirle a la concursante de ‘La Casa Fuerte’ que su madre no quería cogerle el teléfono ni hablar con ella de nada.

Isabel no parece dispuesta a dar su brazo a torcer en esta ardua batalla familiar y no ha querido ni contar con el apoyo de su hija Isa Pantoja con quién anteriormente también habría protagonizado grandes enfadados. No sabemos si habló la artista o habló la madre, pero la tonadillera se negó a contestar a la llamada de su hija Isa desde ‘La Casa Fuerte’, que solo pretendía darle su apoyo y saber si necesitaba que abandonara el concurso momentáneamente para estar a su lado.