La lista negra de Cristini Couto en 'La casa fuerte 2': las claves de sus enemistades dentro del reality

Las insinuaciones sobre Samira

En los primeros días de concurso , Cristini propició el inicio de una guerra sin fin con Samira , que todavía dura hoy en día. La concursante dejó caer que el novio de Samira había intentado tener algo con ella y la extronista no perdonó este golpe bajo que, para ella, no veía a cuento.

El choque frontal con Antonio Pavón

El banderillero acusó a la brasileña de utilizar el tema de su transexualidad para victimizarse y ella respondió a los ataques asegurando que Pavón era un “ falso ” y un “sinvergüenza” . “Me he enterado de que me pone a parir por detrás, es súper falso”, se quejaba Cristini. A día de hoy, el trato entre ellos es cordial pero cualquier tontería puede prender de nuevo la mecha.

Sus desafortunados ataques contra Aurah

Además, la brasileña contó que ambas se conocían desde fuera y que sus problemas empezaron antes de entrar al reality: “La conozco de tres veces en mi vida, trabajando…” dejaba caer con un silencio muy intencionado. “En Madrid, en una discoteca”, corregía. “Nos seguimos en Instagram. Hemos hablado un par de veces pero ella me dejó de seguir y yo también. Un día le mande un mensaje, no me contestó y es que me había bloqueado. Me parece más falsa que mis tetas”, criticaba Cristini horas después de la entrada de Aurah.