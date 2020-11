Amor Romeira declara la guerra a Asraf y advierte con una información bomba: "Te voy a quitar la careta"

Los demoledores mensajes de Amor

Asraf dijo que no estaba dispuesto a tolerar ciertas insinuaciones sobre su persona y Amor ha estallado enfurecida en redes sociales . “¡Tú sí que eres un mierda! Llevo tiempo callándome e intentando no meterme porque perdí a una amiga por culpa de meterme a DEFENDERLA de ti. Eres gentuza y estas con ella por INTERÉS”, ha asegurado Amor en Instagram al escuchar a Asraf decir que no se iba a casar con Isa y que los Pantoja eran una “mierda” de familia.

La canaria no se ha podido contener y ha decidido contar todas las vivencias que ha tenido con la pareja y que, según ha insinuado, no dejarían a Asraf en muy buen lugar. “Estoy viendo este percal de Asraf e Isa y os juro por Dios que no puedo más con él. No me gusta cómo trata a Isa, no me gusta cómo actúa, ni la forma de hablar que tiene ni de expresarse. Estoy a nada de hacer un ‘Romeira Informativo’ y contar qué es lo que yo viví con Asraf y con Isa y por qué yo dejé de ser amiga de ella. Voy a contar el motivo real porque es que lo soporto. No lo puedo consentir y no puedo estar callada”, ha advertido en Instastories.