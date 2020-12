Asraf ve con Isa sus polémicas imágenes como pareja y pide perdón: “Ella no se merece que la trate así”

Se ha hablado mucho, y no precisamente bien, sobre el comportamiento de Asraf con Isa Pantoja durante su paso por la segunda edición de ‘La casa fuerte’. Muchos, entre ellos la mismísima Ana Rosa Quintana , han criticado la actitud en ocasiones poco respetuosa de Asraf con su prometida.

“Me he pasado, ya le pedí disculpas a ella en privado y públicamente también, ella no se lo merece”.