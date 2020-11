Patricia, novia de Lester, manda un mensaje a Aurah tras su entrada en 'LCF': "Te apoyaré desde fuera"

Aurah Ruiz se ha convertido en la nueva concursante de ‘ La casa fuerte 2 ’ en medio su polémica nueva ruptura con Jesé Rodríguez . La canaria ha confesado que no atraviesa un buen momento personal y Patricia , novia de Lester , ha querido mandarle todo su apoyo . Además, Aurah ha dejado grabado un mensaje para todos sus seguidores en el que pide que no dejen que nadie la pisotee desde el exterior ¿A quién se referirá nuestra nueva inquilina?

“Este video está grabado, yo ya estoy dentro de ‘La casa fuerte’ y nada, espero dar lo mejor de mí y que la gente me conozca sola en el programa, eso es muy importante. Espero que la gente me apoye mucho, no dejen que nadie me pise fuera y que les quiero muchísimo. Estoy súper nerviosa, llevo dos días encerrada y tengo mucho miedo. Quiero que me apoyen y ya está. Entro muy bajita de moral y muy flojita, pero tengo muchas ganas de que eso se acabe dentro”, pedía a todos sus fans de cara a esta nueva aventura.