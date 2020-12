El juicio entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez

“Mis amores, bien venidos a un capítulo más de ‘ Romeira Informativo Pasión de Canarias 4 ’. Lo que ha sucedido ahora tiene muy indignada a la gente de Gran canaria y sobre todo a nivel jurídico, fiscal, abogados , juzgados… puesto que consideran que la justicia está para cosas mucho más serias e importantes que no el hecho de que demandes a tu pareja, sea condenada y salgas públicamente de la mano del juzgado”, ha empezado diciendo en un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram.

“Pues bien, Aurah se enfrentaba a una demanda de acoso, porque en su momento utilizó las redes sociales para fomentar un acoso a Jesé Rodríguez, en el cual se vieron violados su derecho a la intimidad y a ser una persona libre. Aurah lo que hacía era un llamamiento a todos sus seguidores para que cada vez que vieran a Jesé le capturaran fotos, le pasaran ubicación para ella saber dónde estaba el padre de su hijo, del cual no sabía nada y no tenía contacto con su hijo. Así ella publicaba todo el rato en su Instagram paso a paso todo lo que hacía Jesé. Esto es un delito gravísimo y le pedían bastante años de prisión y una multa compensatorio; pero el juzgado que no es tonto...”, ha asegurado antes de dar paso a las imágenes de Aurah y Jesé en el juicio.