Cristian se emociona escribiendo una carta a Sofía por su cumpleaños ante el consuelo de Maite: “No sabía yo que eras tan sensible”

Maite y Cristian quieren prepararle una sorpresa a Sofía por su cumpleaños y deciden escribirle una emotiva carta conjunta. Cuando ya la tenían terminada, Maite le dijo a su hijo que leyese su parte y cuando llevaba a penas tres palabras leídas no pudo contenerse y se puso a llorar .

“Me he emocionado escribiendo y leyendo la carta porque yo soy un tío muy sentimental, me acuerdo mucho de mi hermana y rememorar esos tiempos de críos tan bonitos y tan felices que éramos”, explicaba él después ante la cámara.

“Que sensible eres, no sabía yo que eras tan sentido”, le decía Maite mientras le abrazaba intentando consolarle.

“Yo no pensaba que Cristian era tan sentimental, lo desconocía totalmente, de hecho delante de mí no ha tenido ningún episodio así de llorar. Tengo dos hijos muy sentimentales y me encanta”, reflexionaba Maite después.