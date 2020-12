Cristini, expulsada: pide perdón tras su traición a Albert y avisa a Samira: "Lo de Dubai es lo de menos, desvelaré cosas peores"

Cristini es la cuarta expulsada de 'La casa fuerte'. No ha podido superar a sus compañeros Albert, Marta y Rebeca en el duelo del televoto y dice adiós a su aventura en el reality de Telecinco.

La noticia cayó como una bomba entre los concursantes: Rebeca no podía creerse que el público había apostado por ella, un desconcierto que contrastaba con la alegría y los agradecimientos de Samira a España por expulsar a su gran rival en el concurso.

Más tranquila, en plató Cristini reconocía que su traición a Albert le había pasado factura, una acción que la audiencia no ha perdonado y por la que, según los colaboradores de plató y la propia concursante, ha acabado expulsada:

"Ha sido un fallo mío, he votado a una persona que no tenía que haber votado. Le quiero muchísimo, me arrepiento muchísimo".