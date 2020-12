Finalmente, Marta soltó la bomba: ¡Tom le propuso hacer un trío con Samira Salomé! "A mí él me llamaba directamente para no dejar pruebas. Pero tengo grabadas las llamadas. Me decía que nos podíamos ver. Que nos fuéramos a Marruecos. Que si me veía viviendo con él", añadía.