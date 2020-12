Amor abandona el plató llorando tras una gran discusión con Oriana: "Yo no me meto con las personas por lo que quieran ser"

Amor acusa a Oriana de haberse metido con ella: "A mí te guste o no me tratas en femenino"

Oriana arremete contra Amor: "Has dicho que soy homófoba y que me dedico a la profesión más antigua del mundo"

Amor Romeira y Oriana Marzoli han protagonizado una gran discusión durante el directo de 'La casa fuerte 2'. Todo comenzaba cuando Jorge Javier veía llorando a Amor sin saber qué le pasaba. "Lo mismo de siempre", dijo la canaria con pocas ganas de contar más. Sin embargo, acabó confesando que Oriana era la causante de sus lágrimas.

"Yo puedo entender que a mí se me venga a juzgar, a criticar, si me diga que soy buena o mala persona pero siempre con lo mismo no. Yo no me meto con las personas por lo que quieran ser. Yo he luchado mucho para que venga la señorita Oriana a decirme que no sabe como dirigirse a mí porque tengo el pelo corto. Me parece sucio y bajuno", explicó.

Pero Oriana también tenía muchos reproches por hacerle. "Tengo tus vídeos diciendo que yo era una persona homófoba y que me dedico a la profesión más antigua del mundo. Así que deja de hacer el show barato porque ahora tus llantitos me los meto literalmente en el bolsillo. Yo no me meto contigo porque directamente me pareces un cero a la izquierda", le respondió.

Amor estallaba entonces: "Yo no niego la identidad de género. A mí te guste o no me tratas en femenino (...) Vas de princesa cuando tú sabes que has compartido hombres conmigo", decía en medio de la acalorada discusión que estaban teniendo para sorpresa de todos.