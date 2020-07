Estalla la guerra entre Oriana y Macarena: "Rafa Mora te sacó de la discoteca donde bailabas porque no se fiaba de ti"

La guerra entre Oriana y Macarena ha vuelto a estallar. Todo comenzaba cunado Maite Galdeano le decía a la extronista que más le gustaría a ella tener una relación como la de Rafa Mora y su novia. "La chica esta tiene una pareja de verdad con su amor, no como vosotros que estáis por hacer un juego y os convenís para venir aquí a la televisión. Que te pillaron con el carraco del helado , que te pillo la Leticia", ha asegurado la de Pamplona.

"Para hablar de una pareja de amor de verdad no le puede poner los cuernos a Rafa Mora, se va a casar con los cuernos bien puestos. No compares una relación de cinco años en los cuales ha habido un cuerno, o dos, o tres, o cuatro, no sé… con la nuestra que llevamos un mes", ha respondido Oriana.