Maite, tía de Fani, le cuenta los resultados del 'Polideluxe' sobre su presunto pasado como 'Pretty Woman': "Salió que era verdad"

"Hola, mi vida. Escúchame una cosa. Primero que te quiero mucho. Tu tesoro está muy resguardado , se lo está pasando bomba y no sabe nada . Quiero que sepas que como me diste poderes está todo en manos de tu abogado y se han tomado medidas . No pasa nada, está todo el orden", le ha dicho Maite a Fani nada más conectar con ella.

Para Fani ha sido un subidón saber que su hijo no sabe nada de la polémica. Tal y como expresaba después su opinión es la única que le importa. Además de darle las gracias a su tía por cuidar de él, Fani volvía a expresar que no piensa sentarse en un plató de televisión con Raquel.

" Si ellos, los que han hablado, quieren un cara a cara no lo voy a hacer , no les voy a dar el gusto. Lo haré en el juzgado que es donde lo tengo que hacer", le respondió a su tía.

Maite le cuenta que se sentó en el Polideluxe con Raquel

Fani defiende su relación con Christofer

Muy seria, Fani ha confesado estar harta de tener que justificarse: "A mí no me hace falta un hombre para salir delante. Si yo estoy con Christofer es porque quiero. Hay millones de hombres y mujeres. Él me elige a mi y yo a él. No tenemos que dar explicaciones todo el rato de si nos queremos", decía.