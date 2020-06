La repartición de la comida provoca un duro enfrentamiento entre Fani y Maite: "Eres una pesada"

Los 'residentes' de 'La casa fuerte' decidieron prácticamente desde el primer día y viendo que no se apañaban muy bien con la comida, repartir por parejas toda la compra semanal . Como era de esperar, las discusiones no tardaron en llegar.

En medio de la repartición hubo percance entre Fani y Ferre en el que no tardó en intervenir Maite . “¡Exactamente! Tú te bebiste la leche, no te jo***”, espetaba la madre de Cristian para desesperación de Fani. “ ¡Qué te calles ya pesada! ”, saltaba la novia de Christofer. “Conmigo no puedes”, la desafiaba Maite mientras seguían las pullas durante la repartición.

“Si yo ya tenía la coreografía hecha, no como tú que no tienes idea de nada, venís aquí a copiarme”, les decía Maite a Fani y su chico. “Pero si no tienes nada de imaginación”, intervenía Christofer. “Tú si que no tienes imaginación que eres una seta”, contestaba la madre de Sofía Suescun.