Fani y Mayka aclaran sus problemas y se reconcilian en el plató: "Yo a ti no te había hecho nada"

La reconciliación de Fani y Mayka

“Yo hable de ella en mtmad y no la defendí, porque en un principio la iba a defender, porque una tercera persona me dijo que esta señorita me estaba poniendo a parir y que había dicho una serie de cosas de mí que no me gustaron. Entonces la cabeza me hizo click”, ha empezado contando Fani sobre lo que, para Mayka, ha sido un “malentendido”. “Yo en vez de hablar con ella directamente me creí a esa tercera persona”, ha reconocido Fani.