La tía de Fani Carbajo da detalles sobre su trabajo como ‘Pretty Woman’: “Christofer no lo sabe”

Raquel, tía de Fani Carbajo, no entiende que la concursante de ‘La Casa Fuerte’ le haya echado en cara a su compañera de concurso, Oriana, supuestos trabajos en el pasado. Según ella misma nos ha contado, trabajó junto a su sobrina de ‘Pretty Woman’ y se enfrentó a su hermana Maite, actual defensora de Fani en los platós de televisión.

Se quedó sola con sus hijos y tuvo que empezar con este trabajo, al que su sobrina Fani quiso unirse: “Intenté que no lo hiciera pero es mayorcita”. De hecho, cuenta que se lo contó con naturalidad y que Fani “no estuvo nerviosa”: “Me dijo 'si ganas tanto dinero, quiero probar”.

Ella se lo contó a sus hijos y luego recomendó a Fani que se lo contara a su pareja, Christofer. Sin embargo, ella no quiso: "Christofer no es conocedor, me dijo que ni hablar proque la dejaba".