Ferre y Cristina acaban separados del grupo tras una fuerte discusión con Fani y Christofer

Los ‘residentes’ quieren que la pareja se posicione claramente con un grupo

Fani, a Cristina: “¡A mí no me grites que yo no soy tu novio!”

Los ‘residentes’ están molestos con Ferre y Cristina porque no se posicionan claramente con un grupo, con todos se llevan bien. Christofer ha estallado en la cocina contra ellos comenzando una fuerte discusión donde intervenía Fani también. “¡A mí no me grites que yo no soy tu novio!”, le decía Fani a Cristina mientras subía el tono de la conversación.

“Mira Christofer, si a ti te ha hecho algo Cristian, a mí no me ha hecho nada. Y a Maite la tengo entre ceja y ceja, y si le tengo que decir algo a Cristian se lo digo”, le espetaba Ferre defendiendo a su pareja. “Estamos poniendo aquí a parir a todo el mundo y luego como si nada”, les decía Christofer.

“La reacción de Christofer no me ha parecido nada bien, no me voy a callar, me da igual quién sea, me lleve bien o mal”, comentaba Cristina ante la cámara. “A ver, aquí hay dos bandos y hay que posicionarse, o estás con unos o estás con otros”, sentenciaba Oriana en la cocina apoyando a sus compañeros ‘residentes’.