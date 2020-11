Marta arremete contra Samira por su actitud con Cristini: “Todo por tener un momento de tele”

Tras las confesiones de Cristini, sus compañeros no dudaron en arroparla. “Estás ayudando a mucha gente, tía. Eres la mujer más empoderada que he visto”, le decía Marta. Todos, menos Samira, que se quedó sola y entre lágrimas, no dudaron en acercarse a ella para darle su cariño: “Vuestros abrazos son muy importantes para mí”, les decía entre lágrimas.