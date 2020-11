De Marta Peñate, a Sandra y Tom: todos los frentes abiertos de Samira en 'La casa fuerte'

La extronista de 'MyH' ha chocado con bastantes de sus compañeros desde que comenzó el reality

El huracán Marta Peñate ha hecho su presencia en 'La casa fuerte'. La canaria se ha convertido en la nueva concursante oficial tras la expulsión de Mari Cielo Pajares, y aunque ha hecho buenas migas con la mayoría de sus compañeros, ha protagonizado el enfrentamiento más tenso en lo que llevamos de edición con Samira Jalil.

"No has tenido las pelotas esas tan grandes de las que tanto presumes de venir a hablar conmigo", le recriminaba Marta a la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "¿Pero hablar contigo de qué?", le preguntaba ella asombrada. "De muchas cosas, entre otras cosas de tu nivel de 'hueleculismo', que tienes la lengua que parece la de un gato, de tanto lamer", la aseguraba la ex de Lester. Además, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' la culpaba de acercarse a ella para conseguir estar más cerca de Tom.

Finalmente, la extronista terminaba abandonando 'El jardín secreto' muy nerviosa y sin poder parar de llorar. "Ya está bien, me tengo que justificar por todo! A quién le importa lo que hago ¿ellos me pagan el alquiler? No puedo más, ayudo a mis compañeros, me lo paso bien, que alguien levante la mano y diga que no soy una buena compañera…", brotaba.

Este no es el único frente abierto que tiene Samira dentro de 'La casa fuerte':

Su guerra con Tom y Sandra

Antes de comenzar 'La casa fuerte 2', Samira confirmó que había tenido un affaire con Tom Brusse. Ella asegura que el francés le dijo que estaba soltero y que no sabía que estaba con Sandra. "¿No es verdad que me invitaste a subir a tu casa y yo te dije que no?", quiso saber Jalil. "Sí, pero solo era para enseñarte el piso", confirmó él.

“Si me quieres creer o no, a mí me chupa un pie… Yo no gano nada por decir que me he enrollado con él. Me enrollé contigo en la paralela de Doctor Esquerdo”, zanjó Samira.

Cansada del asunto, Sandra se derrumbaba y aseguraba que Samira había entrado al programa con la intención de malmeter. "Es un tema que no soporto. Soy una persona muy sensible. Otra vez el mismo tema me vuelve a hundir porque no entiendo hacer daño de esta forma. Ya entró con eso, matando", se quejaba la catalana.

Su enfrentamiento con Cristini Couto

Cristini y Samira eran buenas amigas. Sin embargo, su buena relación terminó cuando la brasileña podía haberse liado con Rubén, el ex de Jalil, si ella hubiera querido. "No entiendo lo de tirar una pulla y decir que no me lo tome a mal. Si tan amigas fuéramos no me lo dirías delante de la cámara", dijo entre lágrimas. "Lo dije porque me dio la gana porque alguien tiene que desenmascararte. Eres una teatrera. La verdadera Samira va de buena y de buena no tiene nada", sentenció Couto.

La cosa empeoró cuando Samira aseguró que su nueva enemiga estaba utilizando demagogia barata. "Barata tú, yo soy cara. La barata eres tú que vas a Dubai y vuelves rapidito. Todo lo que he hecho yo lo has hecho tú. Tú cobras menos", brotó Cristini.