Cristini se rompe al recordar su infancia frente al 'Espejo del alma': "Me han pegado muchas veces, pero nunca dejé de soñar"

Cristini no se deja sentir rencor: “He perdonado a todo el mundo que me hizo daño"

El potente mensaje de Cristini a la niña que siempre será: "“Aunque sea tan dura la batalla que jamás desista de luchar"

Muy nerviosa, pero ganas de enfrentarse a su ‘Espejo del alma’, Cristini ha decidido abrirnos la puerta de su corazón y contarle a los espectadores, y a la niña que siempre será como ha sido su durísima historia de vida. “Muy duro, es muy duro”, ha sido la frase que más ha repetido Cristini en un momento lleno de verdad y esperanza: “Lo que conseguido”.

Lara Álvarez ha querido saber antes de empezar cómo resumiría Cristini su vida en una palabra y se ha sorprendido al escuchar la palabra “magia” y saber que ahora cuando mira al espejo lo que ve es “Una niña que es una mujer empoderada”.

¿Cuánto queda de esa niña que fuiste? Ha sido la pregunta que ha hecho que Cristini se rompiera y asegurara que “la niña nunca se va”. Sin embargo, la modelo le ha dicho a Lara Álvarez que quería enfrentarse al espejo y que quería hacerlo delante de sus compañeros.

‘El espejo del alma’ de Cristini ha comenzado con la palabra “mujer” y ella ha tenido claro lo que sentía “es todo lo que he logrado ser, es todo lo que ha sido desde que he nacido y me ha costado mucho que me reconozcan… Mi madre es mi espejo, la mujer de mi vida y mi mejor amiga”. La segunda palabra que ha aparecido ha aparecido en el espejo ha sido “infancia”, una palabra ante la que Cristini se ha terminado de romper. “¡Qué duro!” afirmaba rota por completo y casi de rodillas. “No podía haber sido peor, han sido muchas noches de lágrimas, muchos días de lágrimas por no tener ningún apoyo… Ha sido muy duro, pero he podido vencer, he podido llegar a ser la mujer que soy hoy. Gracias a mi fuerza, a mi fe… es la peor parte yo creo…”.

Cristini estaba atravesando el momento más difícil de su vida de nuevo y lo hacía mirándose a ‘El espejo del alma’. “El rechazo de mi familia, de mi hermano, de mi madre también al principio… no tener la figura de mi padre que está en el cielo… en el colegio fue muy duro, fue una de las peores partes. Me tiraban piedras, me han pegado muchas veces, pero nunca dejé de soñar. Siempre quise llegar hasta aquí…”, aseguraba una Cristina recordando su durísima infancia.

Sandra Barneda ha querido darle las gracias por lo que estaba haciendo y le ha pedido que le hablara a la niña que siempre será y Cristini ha lanzado un mensaje muy, muy importante y que debería servir de ayuda a todas las personas que viven una historia similar a la suya: “Aunque sea tan dura la batalla que jamás desista de luchar, de ir detrás de quién eres porque lo más importante es quererte a ti mismo y enfrentar todo”, aseguraba la gran mujer que es Cristini.

“Rencor”, era la siguiente palabra que aparecía en el espejo y ante la que Cristini se mostraba más reacia a responder porque es una palabra que no le gusta nada: “No lo quiero sentir, pero ha transformado mi dolor”. Al leer “Hermano” en ‘El Espejo del alma’, lo primero en lo que ha pensado Cristini ha sido en “Mucho maltrato, mucho maltrato”.

Y es que según nos ha explicado minutos después, la relación de Cristini con su hermano ha sido muy difícil y en este momento es inexistente: “Lo intenté perdonar, lo he perdonado muchas veces… ¡Es el único hermano que tengo, no tengo más! Lo necesitaba porque no he tenido un hombre en la familia y ha sido muy duro el rechazo… Después de haberle perdonado, haberle ayudado mucho, ahora, hace cinco o seis años ha vuelto a tirarme una cosa en cara y para mí ha sido la palabra final… Me gustaría un abrazo de mi hermano y una palabra amiga. Nunca he oído un te quiero, nunca… Él no me entiende, no me acepta y por sus frustraciones también”.