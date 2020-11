Albert se cansa de Marta Peñate: "Se me está acabando la paciencia"

La expulsión de Mari Cielo dejó a Albert destrozado, pero el hueco de su compañera pronto se vio cubierto con la llegada de Marta Peñate . Pero el consuelo que el concursante esperaba encontrar en ella se está complicando: “ Se me está acabando la paciencia , y mira que yo soy una persona paciente”, le confesaba a Sonia Monroy.

Albert abría su corazón con su amiga y le aseguraba que “la convivencia con Marta es difícil”. A él, decía, no le gustan los conflictos ni los gritos y, mucho menos, los chismes, y con su nueva compañera lo tiene todo: “Me hace preguntas que me hacen sentir muy incómodo”.