Inma Campano se indigna con que digan que Marta Peñate huele mal: "Me parece ridículo"

Inma toma la palabra en redes sociales y defiende a su amiga Marta de las acusaciones del resto: “No sé qué manías tenéis en esta casa de decir que Marta huele mal, podéis inventar otra cosa pero eso no. Os lo digo yo, que he dormido innumerable veces con Marta, me he levantado con ella, ha hecho deporte y de todo, y no me ha olido mal en la vida. Ni a mí ni a nadie de los que hemos estado con ella conviviendo. No tiene sentido, si queréis inventar algo decir por ejemplo cómo es ella, que se le va la boca o algo sí, pero decir eso me parece ridículo”.