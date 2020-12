Isa Pantoja teme por la vida de su madre: "Me da miedo que no tenga ganas de vivir"

"Mi hermano solo perdonará a mi madre si llegan a un acuerdo"

"Soy capaz de trepar por el balcón para ver a mi madre"

Además, dice que aún no ha hablado con su madre, y no porque no lo haya intentado. "Tiene sus dos teléfonos desconectados y al de mi tío yo no voy a llamar", sostiene la joven. Eso sí, hará cualquier cosa con tal de poder hablar con Isabel Pantoja. "Soy capaz de trepar por el balcón para ver a mi madre".