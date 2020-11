Isa estalla contra Pavón por su comentario sobre Asraf: "¡No digas que mi novio me trata mal!"

Pavón discute con Isa y Asraf como nunca antes hasta ahora

Después de la gran bronca que Pavón tuvo en la última gala con Marta, Sandra y Tom, parece que al concursante le crecen los enanos. En los siguientes días tuvo una fuerte discusión con Asraf e Isa Pantoja.

"Quería decirte que eres un falso y que no me parece bien que trates así a la gente", fue el comentario que le dijo Asraf a Pavón mientras él estaba tomando el sol. Por eso el torero no se quedó callado y contraatacó: "El falso eres tú, que te escudas en otras personas. No te voy a decir cómo tratar a las mujeres".

Esta última parte dolió mucho a Isa, que enseguida saltó para pedirle explicaciones a Pavón por el comentario del trato de Asraf a las mujeres. La conversación se calentó y acabó entre gritos e insultos. Isa llamó a Pavón "sinvergüenza y asqueroso" y le advirtió que no volviese a dirigirse así a su pareja.

En el directo de 'La casa fuerte 2', los concursantes comentaron con Jorge Javier lo sucedido. "A mí no me gusta que nadie se meta en mi relación ni nadie comente porque aquí hemos tenido discusiones todas las parejas y a mí no se me ocurriría juzgar a nadie diciendo cosas de la relación", defendía Isa.