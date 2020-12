Isa le pide explicaciones a Asraf por los comentarios sobre su familia: "No digas nada sobre ellos"

No obstante, Isa sí que le pidió explicaciones a Asraf cuando se quedaron a solas en la habitación. "Si tú discutes conmigo, discutes conmigo pero no dices nada de mi familia ", le reprochó. Para Asraf, sus palabras venían motivadas por la falta de apoyo público de Isa. "¿Cómo que no te he dado apoyo en la tele si me he partido la cara con todo el mundo?", le respondió ella.

Isa: "Asraf es el hombre que más he querido en mi vida"

"Es que siempre me comprende, intenta ponerse en mi lugar y aunque veas que él saca las garras con mi familia luego cuando yo tengo un problema con ellos nunca me pone en una situación complicada y me intenta facilitar las cosas. Es una persona que me ha dado mucha estabilidad y creo que con él me he empezado a sentir muy a gusto con todo el mundo y en especial con mi familia y otras personas que no tenía relación. Me he hecho abrirme", dijo.