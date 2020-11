Jorge Javier Vázquez, muy crítico con Asraf: “¡Vaya chapas de novio tiene Isa! ¡Menudo pelma!”

Acto seguido, Lara nos contaba que Asraf está “muy tocado”, todos los concursantes de ‘La casa fuerte’ estaban preocupados por él pero su chica, Isa Pantoja, parece la más “pasota” del tema y Jorge Javier le da la razón: “No me extraña ¡Vaya chapas de novio! ¡Menudo pelma!”

Lo que no se esperaba el presentador era el ‘zasca’ con el que le respondía su compañera: “¿Pero a ti te gusta el novio de alguien, en general, en la vida?” J.J. se partía de risa y confesaba: “¿Sabes qué pasa? Que cuando alguien se convierte en novio inmediatamente es un p*** coñazo”.