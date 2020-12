La segunda edición de ‘ La casa fuerte 2 ’ ha terminado y Jorge Javier Vázquez ha dedicado unas bonitas palabras a dos de sus concursantes favoritos . El presentador ha confesado que tiene debilidad por Isa Pantoja y le ha pedido a Tom, en broma, que no le abandone.

El mensaje de Jorge Javier a Isa Pantoja

El tonteo entre Jorge y Tom Brusse

Al que no conocía de antes pero se ha convertido en un elemento fundamental de esta edición para él, ha sido Tom Brusse . El empresario salió de ‘ La isla de las tentaciones ’ con muchas críticas a sus espaldas pero Jorge lo recibió desde el primer día como un concursante más e, incluso, como uno de sus preferidos.

Cuando Brusse fue expulsado, Jorge se tomó una foto con él en el plató y la subió a sus redes sociales con una significativa frase en francés: “Ne me quitte pas (No me abandones)”.