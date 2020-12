Samira reacciona al apoyo recibido

El mensaje de Samira a Mahi y Rafa

El desplante de Samira a Pavón

Pero ¿Por qué no ha mencionado Samira a Pavón si ha sido su gran aliado dentro del concurso? ¿Ha pasado algo entre ellos o simplemente ha querido respetar a la novia de Antonio, quien se enteró de la infidelidad en pleno directo ? Sea como fuere, la argentina ha salido del reality muy reforzada y con ganas de seguir dando guerra en televisión : “Nos vemos muy pronto y gracias por todo el apoyo que me habéis aportado en este mes y medio. Os quiero”, ha zanjado en un vídeo subido a su cuenta de Instagram.

El cansancio de Samira

"Tengo un agotamiento mental por toda la información que me han brindado apenas he salido de 'La casa fuerte' pero estoy muy contenta con todos los mensajes de apoyo que he recibido de todos ustedes, y de los de los haters que me chupan un huevo", ha dicho en sus primeras horas fuera del reality.