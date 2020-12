Steisy defiende a Samira y arremete contra Aurah Ruiz : "Das un asco terrible"

Steisy, aunque no termina de entender la actitud del torero, defiende a Samira y carga duramente contra Aurah Ruiz. "Samira me parece muy bien, que haga lo que quiera porque no tiene novio. Lo que no entiendo es que digan que eso fue de la noche a la mañana y que fue inesperado. Cuando terminan él le dice: “Que polvo” y ella contesta “Te lo dije”. ¿Cómo que te lo dije?", comienza diciendo en las stories de su perfil de Instagram. "A lo mejor Pavón tiene doble personalidad, no sé, no lo entiendo. Dice que fue una cosa sin más. Durante media hora, ¿no se acordó de su novia? Se pone caliente y le confunden las noches, solo piensa con el pito".