José Antonio Avilés responde a la propuesta de Mahi Masegosa: "No sabes lo pesado que puedo llegar a ser"

Mahi asegura que le gustaría formar pareja con Avilés en 'LCF'

El colaborador responde entusiasmado: "Eres mi ganadora"

¡Vota! ¿Te gustaría Avilés como compañero de Mahi en el reality?

Mahi Masegosa aseguró que, si su novio Rafa fuera expulsado de ‘La casa fuerte 2’, le gustaría compartir esta aventura con José Antonio Avilés. El colaborador de ‘Viva la vida’ se ha enterado de esta proposición y le ha mandado un mensaje a la concursante, advirtiéndole de lo pesada que puede llegar a hacerse su compañía: “¿Estás segura?”, ha preguntado en broma.

La propuesta de Mahi Masegosa

Mahi ha sido la primera concursante de ‘LCF’ en responder a las preguntas que los seguidores del programa han dejado para ella en nuestras redes sociales. La diseñadora se ha mostrado tan sincera como siempre y ha confesado, entre otras cosas, que Chelo García Cortés y José Antonio Avilés serían las personas con las que le gustaría compartir esta experiencia si Rafa fuera expulsado. “Me encantaría estar con Avilés”, reconoció para sorpresa de todos.

La respuesta de José Antonio Avilés

Esta noticia ha llegado a los oídos del colaborador de televisión, quien ha querido mandarle un mensaje “guay” a Mahi para agradecerle sus palabras.

“Pero bueno, estoy con mucha fantasía con esta historia. He visto que Mahi Masegosa ha dicho que, si Rafa se va de la casa, no le importaría compartir el resto de sus días dentro de la casa conmigo ¿Pero tú estás segura, no? ¡Es un poco locura!”, ha reaccionado Avilés.

Además, el exsuperviviente ha reconocido que Mahi es la persona que más le gusta dentro del reality aunque cree que no es consciente de lo difícil que sería la convivencia con él: “Para mí eres mi ganadora porque te has acordado de mí y creo que lo has hecho inconscientemente, porque no sabes la pesadez que puedo llegar a ser”, ha bromeado, agradecido, en unos vídeos que ha subido a su cuenta de Instagram.

Eso sí, Avilés ha tenido que aclarar que su mensaje solo era una respuesta a la invitación de Mahi y que él no entrará como concursante a la casa: “No chicos, yo no entro al reality ni nada. He visto ese vídeo y he decidido mandarle un mensaje guay a Mahi y a ‘La casa fuerte’, que ya sabéis que colaboro también en este programa, pero no entro en ningún reality”, ha zanjado.

¡Vota! ¿Harían buena pareja?

Pero puestos a imaginar… ¿Cómo crees que sería la pareja formada por estos dos andaluces? ¿Te gustaría Avilés como pareja de Mahi o consideras que le perjudicaría en el concurso? ¡Vota en la encuesta!

Las otras confesiones de Mahi