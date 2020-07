Oriana malmete y estalla la ‘guerra’ entre Juani, María Jesús, Leticia y Yola: "Qué falsas"

Oriana era testigo de una supuesta conversación que tenían sus archienemigas Maite y Leticia Sabater junto a Cristian, criticando a Juani y a María Jesús . La novia de Iván no perdió ni un segundo en ir a contárselo a las protagonistas que le dieron total credibilidad estallando así la ‘guerra’ entre ellas .

“ ¡Ya no hablo más contigo!¡Falsas!”, les reprendía Juani a Yola y Leticia . “Para mí esas señoras no existen porque apoyan a la maldad y apoyan las fechorías ”, decía María Jesús ante la cámara mientras Letica le daba su versión a Fani.

“Ha venido Maite, Leticia y Yola con que nosotras la criticamos por detrás pero ha tenido que venir Fani a decir que no he sido yo, que fue ella, así que espero que me pidan perdón, pero para mí, cruz y raya”, sentenciaba María Jesús.