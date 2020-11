La de 'La casa fuerte' no ha sido la única: todas las peleas entre Asraf e Isa Pantoja

Esta no ha sido la única discusión que hemos visto de la pareja. Recordamos las peleas más sonadas entra la hija de Isabel Pantoja y su novio Asraf Beno .

Discusión en 'GH VIP 6'

La prima de Anabel Pantoja conoció al marroquí en 'Gran Hermano VIP 6' . Desde el comienzo del reality hicieron buenas migas, y entre risas y confidencias se dejaron llevar bajo las sábanas. Ella aseguraba que no había pasado nada, pero él destapó que se habían besado . Cuando la televisiva volvió a Guadalix, intentó que el mister cambiara su versión, pero el se mantuvo en sus trece. "Y o no voy a quedar como un mentiroso , hubo besos en la boca", confirmó.

"Eres un mentiroso, desde el primer momento yo te he creído, cuenta que tu has venido aquí aleccionado para acercarte conmigo. Con esto me quedan claras muchas cosas", respondió ella muy enfadada mientras pedía perdón a Omar por haber desconfiado de él.