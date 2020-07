Labrador se pone colorado y cuenta si le gustaría tener algo con Ylenia: “Es guapa”

Jorge Javier Vázquez le ha sonsacado a Labrador cuáles son sus verdaderos sentimientos por Ylenia Padilla. El presentador ha empezado preguntándole si habían hablado tras la salida del valenciano de ‘La casa fuerte’. “No me ha dicho nada aún”, ha reconocido Labrador. Luego, Jorge ha seguido a lo suyo: “A mí me encanta Ylenia…”. Tras estas palabras, Labrador le ha seguido el juego: “A mí también, a mí me cae muy bien Ylenia”.