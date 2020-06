Leticia y Yola ganan el asalto y Maite desvela el uso secreto que hace de su juguete sexual

La semana pasada, Maite y Cristian ganaron el asalto a Oriana e Iván . Sin embargo, no han tenido la misma suerte contra Yola y Leticia. La audiencia ha decidido que sean la ínterprete de 'La salchipapa' y la excomponente de las Sex Bomb quienes pasen a vivir en la parte privilegiada de la casa y se queden con su caja fuerte. "No te preocupes Cristian, si te sientes solo puede venir a nuestra cama a dormir ", le ha asegurado Leticia.

"Qué se jodan Iván y Oriana", ha celebrado Sabater. "No, yo prefiero a mil Maites sinceras que no a ti, falsa", ha respondido 'El pollito'. Por su parte, Maite Galdeano ha confesado que el cambio no le parecía del todo mal. "Agradezco también esto porque Cristian esta de mis ronquidos que no aguanta más. Voy a irme sola al monte con el colchón y voy a disfrutar de ese aire", ha anunciado.