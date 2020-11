El rumor entre una presunta relación entre el Maestro Joao y Dani de ‘La isla de las tentaciones’ ha cogido fuerza en la última gala de ‘ La casa fuerte 2 ’. El vidente no quiso desmentirlo en directo pero Dani ha utilizado sus redes sociales para zanjar la polémica: "De momento me gustan las mujeres".

MartaPeñate se entera de la 'bomba'

La pareja le aclaró que no sabían la intención con la que habían quedado pero que había pruebas y conversaciones de su sorprendente amistad: “Yo pensaba que lo sabías. La palabra sexo no ha salido pero que han quedado, sí. La finalidad no la sabemos”, le contaba Sandra con segundas.

Marta, muy sorprendida con esta confesión, reconoció que no era la primera vez que le habían llegado rumores de este tipo sobre Dani: “Estoy flipando, yo le pregunté qué había tenido con él y me lo negó todo (…) Pero no es la primera información que me ha llegado de él, han sido varias (…) Él me dijo que no habían tenido nada, que se llevaban bien y que se habían sacado unas fotos juntos, pero nada de que hubiera quedado con él fuera”, decía anonadada.