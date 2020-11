El enfado de Mahi tras no ganar la prueba: “Cuando pierdo me lo tomo muy bien, pero hoy no”

La prueba de las películas no acabó todo lo bien que Mahi esperaba. La diseñadora trabajó mucho en la prueba , tanto en la parte interpretativa como en los diseños que ella y su chico, Rafa, vistieron, pero no resultaron ganadores …

El premio fue para Tom y Sandra, algo que no le sentó nada bien. “Yo cuando pierdo me lo tomo muy bien, pero hoy me lo he tomado mal. Es la primera vez en la vida que perdemos y me lo tomo mal”. Sonia Monroy no dudó en apoyar a su amiga asegurando que “han ensayado y ensayado mucho”.