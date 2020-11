Mahi, más sincera que nunca, se moja sobre todos los conflictos: "Me cae mejor Isabel Pantoja que su hija"

Mahi responde a las preguntas de los seguidores de 'La casa fuerte 2'

La concursante habla de su experiencia con Isabel Pantoja en 'SV 2019'

Mahi Masegosa ha respondido de manera sincera a las preguntas que los seguidores de ‘La casa fuerte’ han dejado para ella. La concursante ha dado las gracias por el apoyo recibido y ha hablado sin pelos en la lengua sobre todas las polémicas que han ocurrido en estas semanas.

Las preguntas de los seguidores

Los espectadores del programa han querido saber qué opinión tiene Mahi de las cosas que ocurren a su alrededor dentro del reality. La diseñadora se caracteriza por ser una persona muy pacífica y por no meterse en guerras ajenas salvo que, como ahora, se lo pidan. Estas han sido las preguntas de los fans y sus reveladoras respuestas.

“Cuando nominaste a Tom y Sandra, ella te acusó de traidora ¿Qué opinas tú ahora de que ella haya nominado a su “ami” Marta?”, le ha preguntado una seguidora del programa. “Las nominaciones son muy complicadas y yo no voy a acusar a nadie de ser un traidor o no porque es una tontería. Hay tres parejas, tú a ti mismo no te puedes nominar, y entonces tienes dos opciones ¿Qué vas a hacer?”, ha respondido Mahi asegurando que esto es solo un juego.

La audiencia también ha preguntado con quién se posiciona en el conflicto entre Samira y Cristini y ella ha reconocido que va con la argentina: “Cristini me encanta y es una tía muy explosiva pero me llevo mejor con Samira y la veo una tía más afín a mí”, ha explicado.

Eso sí, Mahi ha dejado claro que, aunque Samira y Pavón sean la pareja con la que más tiempo pasa, si tuviera que elegir a un compañero como pareja su preferido sería Albert: “Es un maquinote y lo adoro. Además es súper deportista y nos haría ganar todas las pruebas físicas”.

También le ha pedido que dé el nombre de dos personajes del mundo Telecinco con los que le gustaría formar pareja si Rafa fuera expulsado, y ella ha dado una inesperada respuesta: “Con Chelo García Cortés o con José Antonio Avilés, me encantaría estar con él”.

Mahi se posiciona entre las Pantoja

Además, le han pedido que sea honesta y que diga quién le cae mejor: Chabelita, a la que conoce de este reality, o su madre Isabel Pantoja, con quien concursó en ‘SV 2019’. Mahi se ha reído con esta pregunta pero ha contestado sin rodeos: “Me cae mejor Isabel Pantoja madre, la verdad. Lo poco que la conocí me pareció una tía súper campechana. A la hija la veo más callada pero la madre me da un montón de buen rollo. A mí, la Pantoja me cae muy bien”.

Los espectadores no se han quedado ahí y han preguntado si aceptaría diseñarle el vestido de novia a Isa, quién está prometida con Asraf: “Ahora mismo con estas uñas que tengo no diseñaría nada pero, cuando salga, por un pico de dinero, igual de lo coso algo”, ha bromeado Mahi.

Por último, la concursante ha asegurado que no se ha sentido decepcionada con ninguno de sus compañeros pero que ha considerado que el ambiente de la casa no es el mismo desde que hay expulsiones: “Toda la gente está muy susceptible y cuchicheando por la espalda porque tienen mucho miedo de ser los siguientes expulsados”, ha desvelado.

De momento Mahi, quien ha sido nombrada favorita por el público hasta en tres ocasiones, ha dado las gracias por todo el apoyo recibido: “Jamás me he visto como ganadora de nada porque mi perfil siempre es de pringada pero sería muy guay ganar y estoy que no me lo creo. ¡Que me hagáis favorita vale más que ganar las pruebas de 1000 euros”, ha celebrado entusiasmada.