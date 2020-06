Maite Galdeano y Cristian Suescun: recordamos sus conflictos más sonados antes de entrar en 'La casa fuerte'

Madre e hijo participarán en el nuevo reality de Telecinco

Maite Galdeano y Cristian Suescun fueron la primera pareja confirmada para participar en 'La casa fuerte', el nuevo reality de Telecinco en el que una serie de parejas famosas tratará de saquear a sus compañeros y quedarse con su habitación.

Madre e hijo mantienen actualmente una buena relación. Sin embargo, no todo ha sido siempre de color de rosa entre 'La elegida de Dios' y el hermano de Sofía Suescun. Los de Pamplona han protagonizado fuertes enfrentamientos y no han dudado en tirarse los trastos a la cabeza en diferentes platós de televisión.

El comienzo de sus problemas: "Era un lastre"

En 'Sálvame', Maite explicó por qué tras separarse de su marido decidió irse sola con su hija Sofía. "Quiero a mi hijo y lo adoro. Siempre he estado con él, lo he intentado por exceso y por defecto, era mi ni niño del alma, pero no me hacía ni caso.Tuve un divorcio súper traumático y él era muy rebelde. Era un lastre. No tenía armas para irme con un hijo así. De un día a la noche dejó los estudios y salía mucho por las noches. Decidí que me iba sola con mi Sofía", contó.

El ex superviviente contó que se ha sentido "la oveja negra" de la familia muchas veces y que su madre le ha repetido en numerosas ocasiones que era un "fracasado". "Creo que focaliza en mi los problemas que tuvo con mi padre. Para ella soy una fotocopia. Me ha llamado fracasado en muchas ocasiones. Todos la conocéis. Nadie la va a cambiar, tiene una mente muy compleja. La he echado de menos en muchos momentos y no la he tenido", desveló.

El navarro aseguró que su madre hace constante distinción entre él y su hermana y que incluso tiene más fotos en Instagram con Sergi Ferrer que con él.

Maite dejó claro a sus hijo que quería a los dos por igual y que el problema era otro. "Ibas haciendo lo que te daba la santa gana, porque mientras reclamabas cosas básicas como el dinero te veía vivir una vida de fábula. El dinero no se coge de los árboles y se arranca. Yo intentaba corregirte eso peor no había manera. No tiene ni una silla a su nombre. El dinero se consigue trabajando. A lo mejor es que uno hace más méritos que el otro".

A Cristian no le convenció la respuesta y dejó claro que para su madre, los meritos consistían en ganar realities. Estas palabras afectaron a Cristian de tal manera, que cuando en 'Supervivientes 2020', Elena Rodríguez le recordó que su madre no estaba orgullosa de él, el joven rompió a llorar.

Maite no fue al cumpleaños de Cristian

El cumpleaños del hermano de Sofía no estuvo exento de polémica. Tras llegar muy cansada a casa, la intéprete de 'La papela del camión' decidió se decantó por ausentarse de la fiesta porque "le dolía mucho la cabeza" y no quería pagar 40 euros de taxi para volver a casa.

Maite le recuerda a su hijo que es igual que su padre

Maite es una mujer muy activa en redes sociales, y gracias a ellas hemos podido descubrir que tal vez Cristian no vaya tan desencaminado en eso de que para su madre es igual que su padre.

En una ocasión, la primera expulsada de 'GH16' invitó a comer a su hijo, pero éste se retraso. "Le he dicho a Cristina que la comida estaría lista a las 3, son las 4 y no ha venido, igualito a su padre. ¡Que le den por c*** !", dijo a través de un stories..