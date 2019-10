El cruce de reproches de Maite Galdeano y Cristian Suescun: así está la relación de madre e hijo

Han hecho terapia pero no se acercan. Madre e hijo llevan añosy losson mutuos:quiere que su hijo lleve una vida “recta” con férreos valores y le exige que busque trabajo y deje de salir por las noches.

La “oveja negra” y el “fracasado”

Cristian se siente la “oveja negra” de la familia. Se cree “apartado” con respecto a la relación que tiene su madre con su hermana Sofía y añade: “Mi madre me ha llamado fracasado en muchas ocasiones”.

Maite le acusa de hacer lo que le da la gana

“Yo me desgañitaba diciéndole las cosas buenas para su vida y él decidió no estudiar”, se quejaba Maite en directo. Cree que su hijo podría haber sido “pianista” o un estudiante “brillante” pero eligió otro camino: “¿Tú ves a un médico salir por la noche?”

El verdadero problema de Maite, según Cristian

El dinero, motivo de enfrentamiento

Que tenga trabajo y ahorre son dos de las directrices claras que Maite exige a su hijo. “¿Qué tienes a tu nombre ahora Cristian? ¿Qué tienes a tu nombre? ¡Ni una silla! Si te dicen recoge tus cosas se va con un saco”, reprochaba Maite a su hijo en directo y él respondía: “Yo con lo poco que tengo soy feliz, la que no eres feliz eres tú y tienes el banco lleno de dinero”.

Maite no fue el cumpleaños de su hijo

Y aún hubo tercer asalto. Maite nos visitaba en directo para explicarnos por qué no fue al cumpleaños de su hijo Cristian y no parecía muy convincente: estaba cansada tras todo el día en televisión, le dolía la cabeza y no quería gastarse 40 euros en un taxi de vuelta.